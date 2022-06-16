بريطانيا تفرض عقوبات على بطريرك موسكو وسائر روسيا

وكالات

فرضت بريطانيا عقوبات على البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، حسبما جاء في بيان صحفي صدر عن الحكومة البريطانية اليوم الخميس.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال البيان إن "رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، أدرج أيضا في قائمة العقوبات بسبب دعمه للعدوان العسكري في أوكرانيا".

وتضمنت "القائمة السوداء" الموسعة، إضافة إلى البطريرك، أسماء عدد من المواطنين الروس، بينهم المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، ونائب مجلس الدوما (البرلمان) في مدينة موسكو سيرغي سافوستيانوف، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "فولغا دنيبر"للنقل الجوي أليكسي إيسايكين.

في نهاية مايو، كان مجلس الاتحاد الأوروبي على وشك إدراج البطريرك كيريل في قائمة العقوبات الخاصة به، لكن هنجاريا عرقلت، كما اتضح لاحقا، اتخاذ هذه الخطوة.