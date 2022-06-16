برنامج الأغذية العالمى يقلص مساعدته فى جنوب السودان

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاحتياجات فى جنوب السودان تزداد مع دخول البلاد فى موسم الأمطار وسيصبح الوصول إلى المحتاجين أكثر صعوبة، لافتًا إلى أن هذا يحدث فى وقت يضطر فيه المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ القرار الصعب المتمثل فى تقليص المساعدات بسبب نقص التمويل.

ووفق بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة فأن برنامج الأغذية العالمى سيحتاج إلى تقليص مساعداته الغذائية وسيصل الآن إلى 4.5 مليون من أصل 6.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة والذين تم استهدافهم فى البداية.

وقال دوجاريك: "نداءنا الإنساني من أجل جنوب السودان يسعى للحصول على 1.7 مليار دولار، لكنه ممول بنسبة 26 في المائة فقط وأنه على الرغم من هذا النقص في المساعدات ، تمكن عمال الإغاثة من الوصول إلى أكثر من 3 ملايين شخص حتى الآن هذا العام".