بالأسماء.. قائمة أوائل الشهادة الإعدادية فى معاهد منطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعاهد المنطقة، ووجه لهم التحية والتقدير على مجهوداتهم فى الدراسة حتى الوصول لأعلى درجات التفوق.



وجاءت قائمة الطلاب الأوائل كما يلي:- (المركز الأول : ردينة أحمد يوسف معهد فتيات الدير شرق - المركز الأول مكرر : منى السيد محمد النجار معهد فتيات العنانية - المركز الثالث : ريهام محمد أحمد معهد فتيات الدير شرق - المركز الرابع : روان بهاء الدين أنور معهد فتيات إسنا - المركز الخامس : الشاذلي عادل موسى معهد بنين العضايمة - المركز السادس : إيلاف أحمد عبدالرسول معهد فتيات العنانية - المركز السادس مكرر : روضة محمد بكرى على معهد فتيات الأقصر - المركز السادس مكرر : سارة على أحمد على معهد فتيات الأقالتة - المركز السادس مكرر : عبدالله حجاج محمد معهد بنين إسنا - المركز السادس مكرر : محمد مصطفى عبداللطيف معهد بنين الأقصر - المركز السادس مكرر : هالة نجار على معهد فتيات الطود).



وقد وجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل وتمنَّى لهم التوفيق والمستقبل الواعد؛ كما حثَّ جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين .



وفى نفس السياق اعتمد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، قائمة أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية بالمنطقة، ووجه لهم التحية والتقدير على مجهوداتهم فى الدراسة حتى الوصول لأعلى درجات التفوق.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه جاءت قائمة الطلاب الأوائل كما يلي:- (المركز الأول : الشيماء محمد سيداحمد معهد الدير - المركز الثانى :حفصة محمد عطية يوسف معهد محمد زغلول - المركز الثالث : أسماء أحمد بكرى حسين معهد محمد زغلول - المركز الرابع : أدهم محمد أحمد يوسف معهد الحرمين الشريفين - المركز الخامس : أمنية أحمد حسن أحمد معهد محمد زغلول - المركز الخامس مكرر : آسيا الأمير عبدالله على معهد الدير - المركز السابع : مروة عمرو عادلي عباس معهد البياضية - المركز الثامن : ماجدة عوض أحمد عوض معهد البياضية - المركز التاسع : حنين أحمد محمود على معهد محمد زغلول - المركز العاشر : مصطفى أحمد عبدالحميد أحمد معهد الدير).



بينما جاءت نتيجة أوائل الشهادة الإبتدائية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية للمكفوفين، كما يلي:- (المركز الأول : على أشرف على محمود معهد محمد رجب بالنجوع - المركز الثانى : مصطفى جاد عبدالفراج حسن معهد الحلة - المركز الثالث :حمزة رمضان بدري أحمد معهد حسب ربه).





