بالأسماء.. أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الشيخ وحيد عايش، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالإسماعيلية، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى المنطقة للعام الدراسى 2021-2022، وأعلن أسماء الأوائل على مستوى المنطقة.

وضمت قائمة العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية، الطالب معاذ أحمد رمضان حسينى، بمعهد تل البلد الإعدادي بنون، المركز الأول بمجموع 489 بنسبة نجاح 99.80%، وأسماء سمير السيد محمد، في الثانى بمعهد العوايضة الإعدادى فتيات بمجموع 486.5 بنسبة 99.29%، ومنة الله مصطفى حسنى محمد، في المركز الثالث بمعهد التل الكبير الإعدادى فتيات، بمجموع 485.5 بنسبة 99.08%، ومى على محمد أحمد، في المركز الرابع بمعهد فتيات آل نوح المنوذجى، بمجموع 485 بنسبة 98.98%، والاء محمود رمضان عبد الهادى في المركز الخامس من معهد التل الكبير الإعدادى فتيات، بمجموع 484.5 بنسبة 98.88%.

وأميرة سليمان محمد سليمان، في المركز الخامس مكرر بمعهد فتيات القرين الجديدة الإعدادى، بمجموع 484.5 بنسبة 98.88%، وإيمان عبد الرحمن رمضان مرسى، في المركز السابع بمعهد التل الكبير الإعدادى فتياتـ بمجموع 484 بنسبة 98.78%، وعبد الله محمد سعيد محمد حسن، في المركز الثامن بمعهد آل نوح النموذجى الإعدادى بنين، بمجموع 483.5 بنسبة 98.67%، وعبد الرحمن مصطفى على مصطفى، في المركز الثامن مكرر بمعهد تل البلد الإعدادى بنون بمجموع 483.5 بنسبة 98.67%، وحبيبة موسى عبد الرحمن محمد، في المركز العاشر، بمعهد التل الكبير الإعدادى فتيات، بمجموع 482 بنسبة 98.37%.

وبالنسبة لأوائل الشهادة الابتدائية، حققت جمالة عمرو سمير السيد، من معهد عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، المركز الأول بمجموع 547.5 بنسبة 99.5%، ومنة محمد منصور عرفات، في المركز الثانى بمعهد البكارشة الابتدائى بمجموع 539 بنسبة 98%، وأبو بكر أحمد محمود حراجى، في المركز الثالث بمعهد عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، بمجموع 537.5 بنسبة 97.7%، ومحمد على عبد الله عبد الوارث، من معهد عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، المركز الرابع بمجموع 536 بنسبة 97.5، وجنى أسامة محمد لبيب أحمد، في المركز الخامس من معهد فتيات عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، بمجموع 535 بنسبة 97.3%.

وملك محمد إبراهيم محمد، من معهد فتيات عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، في المركز الخامس مكرر بمجموع 535 بنسبة 97.3%، وأسماء حسن مصطفى أحمد، من معهد تل ثمود الابتدائي، في المركز الخامس مكرر بمجموع 535 بنسبة 97.3%، وندى وليد محمد عبد الحميد، من معهد البكارشة الابتدائي، في المركز الخامس مكرر بمجموع 535 بنسبة 97.3%، وعبد الله ياسر محمد فؤاد، من معهد آل نوح الابتدائى النموذجى في المركز التاسع بمجموع 534 بنسبة 97.1%، ومازن أحمد محمد عبد العزيز من معهد حسن أفندى الابتدائى في المركز العاشر بمجموع 533.5 بنسبة 97%.

والأول على منطقة الإسماعيلية الأزهرية في المرحلة الابتدائية "كفيف"، محمد فتحى إبراهيم مصطفى، في معهد تل البلد الابتدائي بمجموع 354 بنسبة 78.7%.

وقال الشيخ وحيد عايش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن الامتحانات جرت على مستوى خمس إدارات تعليمية أزهرية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن اللجان استقبلت جميع الطلاب لأداء الامتحان، وذلك بعد إجراء أعمال التعقيم الأزمة، وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لتوفير الطبيب والزائرة الصحية بكل لجنة امتحانية فى الشهادتين لمواجهة حالات الطوارئ.



الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالإسماعيلية



الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسماعيلية كفيف



الشيخ وحيد عايش، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالإسماعيلية



أوائل الإعدادية للأزهر الشريف بالإسماعيلية



أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسماعيلية (1)



أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسماعيلية (2)



