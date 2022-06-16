باستخدام شاكوش وسكين.. تفاصيل مقتل سيدة على يد قعيد فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد – أحمد عبد الهادى

كشفت تحقيقات واقعة مقتل ربة منزل فى الزواية الحمراء، أن زوجها القعيد على كرسٍ متحرك استغل نوم زوجته فضربها بشاكوش على رأسها، ثم تعدى عليها بسكين وطعنها العديد من الطعنات النافذة بجسدها انتقاما منها بسبب عدم أعطائه أموالا.



وأضافت التحقيقات، أن الحادث ارتكبه المتهم فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما عقد النية على قتلها وأثناء نومها تعدى عليها بشاكوش ثم سكين، وبعد ذلك وضعها أسفل السرير الخاص بهما بعدما ارتكب الواقعة وتأكد أنها توفيت بعد التعدى عليها وألقى القبض عليه وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأستطردت التحقيقات، أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهم 3 أبناء، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وشاكوش وتعدى عليها وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من القبض على عامل قتل زوجته بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات فى الرقبة والصدر، وتبين من خلال الفحص، أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات بينهما وألقى القبض عليه.