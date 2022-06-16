انطلاق انتخابات نقابة العلوم الصحية وسط حضور مكثف

كتبت آية دعبس

انطلقت انتخابات النقابة العامة للعلوم الصحية ، اليوم الخميس، فى التاسعة صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامسة مساء، وذلك بالمقر الرئيسى للنقابة بالسيدة زينب، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، والمفوضين من قبل 26 لجنة نقابية بكافة محافظات الجمهورية.

وتتم الانتخابات تحت إشراف وزارة القوى العاملة، فى جو ديمقراطى، يتسم بالشفافية والنزاهة، حيث يتنافس على مقعد رئيس النقابة اثنان يتم اختيار واحد منهما، وعلى مقعد مجلس إدارة النقابة العامة يتنافس 31 مرشحا يتم اختيار 20 من بينهم، وبعد غلق باب الاقتراع فى الخامسة مساء، تبدأ مرحلة فرز الأصوات فى نفس مقر الانتخاب، بحضور المرشحين، وسوف تعلن نتيجة الانتخابات بعد انتهاء الفرز، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات.

من ناحية أخرى كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.

وتشهد بعض النقابات العامة انتخابات اليوم على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة، هى: العاملين بالمرافق العامة، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف، - بينما فاز البعض بالتزكية - ولكل منهما صندوق منفصل، حيث شدد الوزير خلال جولاته على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابى وحقوق العاملين فى تمثيل من يرونه مناسباً لتولى مسئولية تمثيلهم داخل النقابات العامة.