اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق انتخابات نقابة العلوم الصحية وسط حضور مكثف

الخميس، 16 يونيو 2022 01:47 م
انطلاق انتخابات نقابة العلوم الصحية وسط حضور مكثف انتخابات نقابة العلوم الصحية وسط حضور مكثف من المحافظات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت انتخابات النقابة العامة للعلوم الصحية، اليوم الخميس، فى التاسعة صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامسة مساء، وذلك بالمقر الرئيسى للنقابة بالسيدة زينب، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، والمفوضين من قبل 26 لجنة نقابية بكافة محافظات الجمهورية.
 
وتتم الانتخابات تحت إشراف وزارة القوى العاملة، فى جو ديمقراطى، يتسم بالشفافية والنزاهة، حيث يتنافس على مقعد رئيس النقابة اثنان يتم اختيار واحد منهما، وعلى مقعد مجلس إدارة النقابة العامة يتنافس 31 مرشحا يتم اختيار 20 من بينهم، وبعد غلق باب الاقتراع فى الخامسة مساء، تبدأ مرحلة فرز الأصوات فى نفس مقر الانتخاب، بحضور المرشحين، وسوف تعلن نتيجة الانتخابات بعد انتهاء الفرز، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات.
 
من ناحية أخرى كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.
 
وتشهد بعض النقابات العامة انتخابات اليوم على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة، هى: العاملين بالمرافق العامة، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف، - بينما فاز البعض بالتزكية - ولكل منهما صندوق منفصل، حيث شدد الوزير خلال جولاته على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابى وحقوق العاملين فى تمثيل من يرونه مناسباً لتولى مسئولية تمثيلهم داخل النقابات العامة.
 
WhatsApp Image 2022-06-16 at 1.30.40 PM
WhatsApp Image 2022-06-16 at 1.30.42 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-16 at 1.30.42 PM

 


العلوم الصحية

الانتخابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية

النقابة العامة للعوم الصحية



الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة يتفقد مقر اتحاد العمال لمتابعة سير انتخابات النقابات

الخميس، 16 يونيو 2022 12:21 م

محمد سمارة رئيسا لنقابة العاملين بالمناجم.. وحسم عضوية المجلس بالتزكية

الخميس، 16 يونيو 2022 10:57 ص

حسم عضوية مجلس نقابة الإسعاف بالتزكية.. وانتخابات اليوم لاختيار النقيب

الخميس، 16 يونيو 2022 10:34 ص

القوى العاملة: تسليم كشوف الانتخابات لمندوبى 15 نقابة عمالية لإجراء التصويت

الخميس، 16 يونيو 2022 10:02 ص

حسن شحاتة رئيسا لنقابة النقل الجوى بالتزكية للدورة النقابية 2022/2026

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:53 م

خالد الفقى رئيسًا لنقابة الصناعات الهندسية.. وحسم مقاعد عضوية المجلس بالتزكية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:26 م

أشرف الدوكار رئيسا للنقابة العامة للنقل البرى بعد قبول طعون ضد ترشح جبالى المراغى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:16 م

عبد المنعم الجمل رئيسا لنقابة البناء والأخشاب.. ويؤكد: التشريعات العمالية أولوياتنا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:15 م

حسم عضوية مجلس نقابة الغزل والنسيج بالتزكية.. وإجراء الانتخابات غدا لاختيار النقيب

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:10 م

خالد عيش رئيسا لنقابة الصناعات الغذائية للمرة الثانية.. وحسم عضوية المجلس بالتزكية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:39 م

حسم مجلس نقابة العاملين بالكيماويات بالتزكية.. عماد حمدى رئيسا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:47 م

مجدى البدوى رئيسا لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة للدورة النقابية 2022/2026

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:37 م

عادل عبد الفضيل رئيسا لنقابة العاملين بالمالية والضرائب 2022/2026

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:12 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة