انطلاق اليوم الثانى للمؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ

شرم الشيخ محمد السيد - تصوير ماهر اسكندر

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذى يُعقد فى مدينة شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المُناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يُمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً مُنفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وهو ما يُبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ وتداعياتها السلبية المُهددة لمقدرات العالم بأسره.

تشكل الجلسات التفاعلية للمؤتمر بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، حالة حوارية فريدة تجاه قضية تغير المُناخ بكافة أبعادها ومستوياتها، بوصفها القضية الأبرز عالمياً والأكثر تهديداً لكوكب الأرض وموارده ومُقدراته، وتشمل موضوعات المؤتمر حالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الانسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.