اليمن وكوريا الجنوبية يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

أ ش أ

بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني الدكتور منصور بجاش، مع أمين عام الجمعية الكورية العربية يونج سام، سبل تعزيز برامج التبادل والتعاون في مختلف المجالات بين كوريا واليمن، بما في ذلك الثقافية والأكاديمية والاقتصادية.



وأشاد بجاش - خلال اللقاء في العاصمة الكورية سول اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - بالدور المتميز الذي تقوم به الجمعية الكورية العربية لتعزيز العلاقات الثقافية الاقتصادية والتجارية والأكاديمية بين كوريا والدول العربية، وتطلع إلى أن تلعب الجمعية دوراً أكبر في تعزيز هذه العلاقات بين كوريا واليمن، وخاصة في الوقت الحالي الذي تعاني منه اليمن من آثار الحرب المدمرة التي شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ودمرت بها اقتصاد البلاد وتسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني وإحداث أضرار كبيرة على كافة المستويات والمجالات.



وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية لدعم الأصدقاء في كوريا لجهود إعادة إعمار اليمن وبما ينعكس على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنيين، وجدد دعوته للجمعية الكورية العربية على إيلاء اليمن أولوية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية، مرحبا بزيارة أعضاء الجمعية من رجال الأعمال الكوريين إلى اليمن.



من جانبه استعرض أمين عام الجمعية الكورية العربية، نشاط الجمعية وأهم البرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذها لتعزيز العلاقات الكورية العربية خاصة في مجال التبادل الثقافي والأكاديمي والتجاري، مؤكدا على رغبة وتطلع الجمعية لتعزيز العلاقات بين كوريا واليمن وخاصة في مجال التبادل الثقافي والأكاديمي، وكذلك في مجال دعم التنمية الاقتصادية عند تحقق السلام في اليمن وهو الأمر الذي سيصب في ضمان استدامة السلام والاستقرار.