وقالت المنظمة فى حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة اليمن الفضائية "إنه وصل أكثر من 27 ألفا و800 مهاجر إلى اليمن حتى الآن هذا العام" ، منوهة بأنه عند وصولهم يخوضون رحلات محفوفة بالمخاطر .

وفى وقت سابق، بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشروع المسكن الملائم في محافظة عدن، بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT)، وتشمل المرحلة الأولى تسليم 80 موقعاً للمساكن بمديرية المعلا من أصل 600 مسكن سيتم إعادة تأهيلها في محافظة عدن.