النيابة تحقق فى واقعة الرقص والغناء داخل مسجد وتأمر بعرض المتهم عليها

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم بالغناء والاستعراض داخل مسجد بالقليوبية، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لشاب يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد، وهو ما تزامن مع ورود محضر من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حيث تم رصد حساب المتهم على موقع (تيك توك) وتحديد بياناته، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرتْ اليومَ السادسَ عشَرَ من شهر يونيو الجاري بضبطه وإحضاره.
النيابة تحقق فى واقعة الرقص والغناء داخل مسجد وتأمر بعرض المتهم عليهاالخميس، 16 يونيو 2022 11:37 م
النيابة العامة
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