"النوعى للبيئة" بأسوان يطلق مبادرة لنظافة وتجميل الشوارع ..صور

أسوان - عبد الله صلاح

أطلق الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، بالتنسيق والتعاون مع منصة أسوان المحلية لقضية التغيرات المناخية، مبادرة توعية للنظافة العامة وتغير السلوك فى المجتمع، استهدفت السيدات والأطفال داخل عدد من قرى محافظة أسوان.



يأتى ذلك فى إطار الترويج لقمة المناخ العالمي التى تسضيفها مصر فى شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، على أوسع نطاق بين أهالى اسوان وتعريفهم بأهمية انعقادها فى مصر والدور المطلوب للقيام به من قبل المواطنيين استعدادا لهذا الحدث العالمى.

وقال الدكتور احمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام لمنصة أسوان المحلية للمناخ، أن المبادرة التى تم إطلاقها، بدأت مرحلتها الأولى بقرية المحاميد بمركز إدفو، ومن المقرر أن تستمر فى عدد كبير من قرى المحافظة، حيث شملت المبادرة نظافة وتجميل الشوارع وفرشها من مكونات البيئة الطبيعية التى تشمل السجاد و"الحصير" وهى من منتجات البيئة الأسوانية الشهيرة، وأيضا توعية الأهالى بتعديل السلوك المجتمعى.

وأضاف الدكتور أبوكنيز، فى بيان صحفى، أنه تم كذلك تنظيم ندوات توعوية بقضية التغيرات المناخية إستهدفت الاطفال والسيدات...تحت إشراف وتنفيذ سلوى سليمان عضو المنصة المحلية للمناخ بأسوان، كما تم تنظيم لقاء تشاركي بين السيدات والأطفال في إحدي شوارع قرية المحاميد بأدفو عن تغيرالسلوكيات الخاطئة للأطفال للحفاظ علي بيئة آمنة للحد من التلوث البيئي في ظل التغيرات المناخية، فيما حمل الأطفال لافتات فى الشوارع العامة للدعوة إلى الحفاظ على البيئة وتغير السلوكيات تجاه البيئة والمجتمع.

وكشف رئيس الإتحاد النوعى للبيئة، أنه تم مؤخرا تدشين المنصة المحلية للمناخ باسوان ، بهدف الترويج لقمة المناخ العالمية، على أوسع نطاق بين أهالى اسوان و تعريفهم بأهمية انعقادها فى مصر والدور المطلوب للقيام به من قبل المواطنيين إستعدادا لهذا الحدث العالمى، وأيضا التعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها علي البيئة وما يجب إتخاذه من تدابير وإجراءات إحترازات تخدم البيئة في ظل التغيرات الحادثة، من أجل توحيد الجهود، بهدف تغيير السلوك والممارسات التى من شأنها المساهمة في الحد من الاحتباس الحراري وغيرها من قضايا البيئة.

























