الناتو: قمة الحلف المقبلة في مدريد ستكون نقطة تحول في أمن المنطقة

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قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج" اليوم الخميس إن قمة الحلف المقبلة التي سيتم عقدها في العاصمة الإسبانية (مدريد) في غضون أسبوعين ستكون نقطة تحول في أمن المنطقة.



وأضاف ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وزراء الدفاع دول حلف الناتو في بروكسل - أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا كبيرا على أمن المنطقة خلال عقود، مشيرا إلى أنه التقى أمس مع وزير الدفاع الأوكراني "ألكسي ريزنيكوف"، حيث جرت مناقشة الحاجة إلى مساعدة الحلف المستمرة.



وتابع ستولتنبرج: إن حلفاء الناتو والشركاء قدموا دعما غير مسبوقا لأوكرانيا؛ مما يمكنها من الدفاع عن نفسها ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحلف أعلن عن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا تتضمن أسلحة ثقيلة وغيرها.

وأكد أنه جت - خلال الاجتماع أيضا - مناقشة الخطط الرامية لدعم أوكرانيا على المدى الطويل، حيث جرى وضع حزمة مساعدات شاملة للبلاد، مشيرا إلى أن حلفاء الناتو والشركاء قاموا أمس بالمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تعهدوا بالاستمرار في التأكيد على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.