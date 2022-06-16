اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 12:40 م
أكرم القصاص
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وتخصيص 114 لجنة..

المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة بكردون أمنى بمحيط اللجان وسيارات إسعاف

الخميس، 16 يونيو 2022 12:17 م
المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة بكردون أمنى بمحيط اللجان وسيارات إسعاف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت محافظة المنيا، حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتى ستبدأ يوم 20 يونيو الجارى بالمواد التى لا تضاف إلى المجموع، وتبدأ أول أيام الامتحانات بمادة اللغة العربية يوم 26 من نفس الشهر، استعدت المحافظة من خلال تجهيز اللحان والمراقبين وتجهيز الاستراحات، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل المحافظ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والتنسيق مع الأجهزة الأمنية. 

وقال محافظ المنيا، إنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، بالإضافة لعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز.

ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

كما وجه المحافظ، مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون امنى بمحيط اللجان، مع تواجد سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ، وأشار إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى ان إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألفا و98 طالبا وطالبة.

 


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