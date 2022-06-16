المفوضية الأوروبية: نتواصل مع الدول الأوروبية المتضررة من انقطاع الغاز الروسى

كتب أحمد عرفة

أكدت المفوضية الأوروبية، أنها تتواصل مع الدول الأوروبية المتضررة من انقطاع الغاز الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي استعد منذ أشهر لاحتمال قطع روسيا الغاز عن دولة.

وفى وقت سابق أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، عن قصف وسط المدينة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

ووبحسب موقع "روسيا اليوم"، تعرض وسط مدينة دونيتسك مرة أخرى لقصف من القوات الأوكرانية، حيث استهدف منطقة المتجر المركزي في المدينة، الواقع في شارع لاغوتينكو المبنى رقم 13، وأفادت الأنباء الواردة بوقوع ضحايا، وتضرر ثلاث سيارات، وتحطم نوافذ المبانى المحيطة، وتجري الآن عمليات تحديد ملابسات القصف.

بالإضافة إلى ذلك، فقد انفجرت إحدى الذخائر في جزء آخر من المدينة في شارع أورالسكايا، بالقرب من المدرسة رقم 82، ما ألحق أضرارا بسيارة خاصة، وفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، لكن مالك السيارة لم يكن في مكان الحادث، ولم يصب بأذى.