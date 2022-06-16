اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 01:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية توصى بمنح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام للكتلة

الخميس، 16 يونيو 2022 11:42 م
المفوضية الأوروبية توصى بمنح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام للكتلة الاتحاد الأوروبى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بمنح وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبرج”، نقلاً عن مصادر مطلعة. 

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن المفوضية الأوروبية ستضع شروطا في مجال العدالة ومحاربة الفساد يتعين على الدول المرشحة الوفاء بها من أجل الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي.

وستوصي المفوضية الأوروبية أيضًا بمنح وضع المرشح لجورجيا، ولكن بعد استيفاء شروط معينة، وتشير “بلومبرج”، إلي أن آخر دولة تم قبولها في الاتحاد الأوروبي كانت كرواتيا في عام 2013، واستغرقت عملية النظر في طلبها عشر سنوات.

وغدا الجمعة، يتعين على المفوضية الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستمنح وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وكذلك مولدوفا وجورجيا. 

وقرار منح أو رفض وضع المرشح سوف يتخذ من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و 24 يونيو، مع مراعاة توصيات المفوضية الأوروبية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة