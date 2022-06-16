المغرب يُسجل 1568 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

كتب محمد جمال

سجلت وزارة الصحة المغربية 1568 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و181 ألفا و42 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم/الخميس/، أنه في نفس الفترة لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة عن د 16 ألفا و85 حالة، بينما تم تسجيل 904 حالات شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافي إلى مليون و156 ألفا و397 متعافيا.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت الماضى تسجيل 1076 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و175 ألفا و104 حالات.