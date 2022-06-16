اليوم السابع
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المصريون يستحوذون على 70% من العلامات التجارية عام 2021.. إنفوجراف

الخميس، 16 يونيو 2022 03:00 ص
المصريون يستحوذون على 70% من العلامات التجارية عام 2021.. إنفوجراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أعلنت النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2021، خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين والجنسيات المختلفة داخل مصر ووفقا للتصنيف الدولي.

 

وتضمنت النشرة عدة مؤشرات هامة جاءت وفقا لما يلي:

التوزيع النسبى للعلامات التجارية الممنوحة للمصريين والاجانب عام 2021
التوزيع النسبى للعلامات التجارية الممنوحة للمصريين والاجانب عام 2021

 

بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة نحو 508 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2021 منها 63 للمصريين بنسبة 12.4٪، و445 للأجانب بنسبة 87.6٪، مقابل 495 براءة عام 2020.

بلغ عدد البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي نحو 130 براءة اختراع في مجال الكيمياء والفلزات بنسبة 25.6٪ من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2021 "11.5٪ للمصريين، 88.5٪ للأجانب".

بلغ عدد البراءات الممنوحة للدول تصدر المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بإجمالي 96 براءة اختراع بنسبة 18.9%.

جاء المتقدمين من المصريين في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري 63 براءة اختراع بنسبة 12.4٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المركز الثالث بأجمالي عدد 51 براءة اختراع بنسبة 10٪ من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2021.

التوزيع النسبى للبراءات الممنوحة للمصريين
التوزيع النسبى للبراءات الممنوحة للمصريين

 


العلامات التجارية

براءات اختراع

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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