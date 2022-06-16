المشدد 7 سنوات لسائقين بتهمة سرقة مبالغ مالية وانتحال صفة ضباط بقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامى وردخان، وأمانة سر حلمى محمود، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين "ه. م. أ"، و"وحيد أ. م"، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية وانتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12075 لسنة 2020 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2974 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "هاني م. أ"، 42 سنة، سائق، و"خالد ر س"، 29 سنة، سائق، و"وحيد أ م"، 33 سنة سائق، سرقوا أموال عامة وانتحلوا شخصية رجال شرطة، بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، سرقوا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما "يحيى إ م"، و"محمد ح ع"، بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، وتحت تحديد سلاح ناري (طبنجة) موضوع الاتهام التالي، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما، وسرقة المنقولات والمبالغ النقدية، كما أحرزوا سلاح ناري مششخن (طبنجة) بغير ترخيص، وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين انتحلوا صفة رجال شرطة من غير أن تكون لهم تلك الصفة أو أذن من تلك الجهة، فيما ارتدى المتهم الأول علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله، وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات بناءً عليه، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها السابق بحق المتهمين.

