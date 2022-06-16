المستشار الألمانى: زيلينسكي قبل الدعوة لحضور قمة مجموعة السبع

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل دعوته لحضور القمة المقبلة لمجموعة الدول السبع في ألمانيا العام الجاري.



وأعرب شولتس - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - عن شكره لزيلينسكي لقبول دعوته للمشاركة في قمة مجموعة السبع.



كما أعرب شولتس عن شكره للاستقبال، الذي تلقاه في العاصمة الأوكرانية (كييف) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، مؤكدا على وقوف أوروبا بجانب أوكرانيا.