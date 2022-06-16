اليوم السابع
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المستشار الألمانى: زيلينسكي قبل الدعوة لحضور قمة مجموعة السبع

الخميس، 16 يونيو 2022 04:12 م
المستشار الألمانى: زيلينسكي قبل الدعوة لحضور قمة مجموعة السبع المستشار الألماني أولاف شولتس
أ ش أ

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل دعوته لحضور القمة المقبلة لمجموعة الدول السبع في ألمانيا العام الجاري.


وأعرب شولتس - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - عن شكره لزيلينسكي لقبول دعوته للمشاركة في قمة مجموعة السبع.


كما أعرب شولتس عن شكره للاستقبال، الذي تلقاه في العاصمة الأوكرانية (كييف) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، مؤكدا على وقوف أوروبا بجانب أوكرانيا.


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