اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 03:49 م
أكرم القصاص
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المركزى الروسى: لن يتم فرض حظر تداول الدولار واليورو فى البلاد

الخميس، 16 يونيو 2022 02:18 م
المركزى الروسى: لن يتم فرض حظر تداول الدولار واليورو فى البلاد البنك المركزى الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أنه لن يتم فرض حظر على تداول الدولار واليورو أو العملات الأخرى في روسيا وذلك في ظل تراجع الطلب على العملتين الأمريكية والأوروبية.
 
وجاء تصريح المسئولة الروسية ردا على سؤال بهذا الشأن تم طرحه خلال مشاركتها في جلسة حوار بعنوان "الاقتصاد الروسي: التحديات الحديثة ونقاط الدعم" عقدت في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي ، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس.
 
وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلى أن إلغاء القيود المفروضة على بيع العملات الأجنبية في روسيا أمر مستبعد في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.
 
وانطلقت أمس الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورج فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.
 
وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13 ألفا و500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.
 
ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسئولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

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