"المرأة ودورها في الدولة الوطنية".. أحدث إصدارات الأوقاف ضمن سلسلة رؤية

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف صدور الكتاب الإصدار الخامس والأربعون من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب: (المرأة ودورها في الدولة الوطنية)، عن الهيئة المصرية العامة، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الكتاب يبين أن ديننا الحنيف أولى المرأة اهتمامًا خاصًّا: أما وبنتا وزوجًا وأختًا وصنوًا للرجل في معترك الحياة، وأنه لم يبخس المرأة حقها، بل إنه قد خلصها من ظلم الجاهلية ، ووفاها حقها كاملا غير منقوص.

كما يلقي الكتاب الضوء على دور المرأة في بناء الدولة الوطنية، وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية باعتبارها نصف المجتمع وأحد أهم مكوناته ولبنات بنائه.

ويتضمن الكتاب عدة أبحاث هامة حول الشخصية القانونية للمرأة، وتكريم الإسلام لها ، مع ذكر نماذج رائعة لنساء مصريات ممن ذكرهن القرآن الكريم ، فضلا عن دور المرأة في بناء الوطن.