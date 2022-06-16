المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية: قلق الأوروبيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة يماثل قلقهم من حرب أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

كشف استطلاع للرأى أجراه المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية النقاب عن شعور الأوروبيين بالقلق جراء ارتفاع تكاليف المعيشة بدرجة تماثل شعورهم بالقلق إزاء الحرب الروسية فى أوكرانيا.

ونقل المرصد الاخبارى للاتحاد الأوروبى اليوم، عن المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية توضيحه أن من تم استطلاع أرائهم فى فنلندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا واسبانيا والسويد وبريطانيا أعربوا عن شعورهم بالقلق بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وإرتفاع أسعار الطاقة، وأن هذا الشعور يماثل قلقهم بشأن الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وأشار الاستطلاع إلى أن بعض من شملهم الاستطلاع فى بولندا وبريطانيا وفنلندا أعربوا عن اعتقادهم أنه من المرجح أن يتحقق العدل إذا تمت هزيمة روسيا فى أوكرانيا، بينما قال من شملهم الاستطلاع فى إيطاليا وألمانيا إنهم يحبذون أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام على الفور.