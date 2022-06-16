

وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة الكويتية عادل السويط - في تصريح اليوم /الخميس/ - أنه تمت التوصية كذلك بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة–المبردة–المجمدة–المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في 14 ولاية بالولايات المتحدة الامريكية.



وفي المقابل، لفت السويط الى أن اللجنة أوصت برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة-المبردة-المجمدة-المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ولاية كنتاكي الأمريكية وذلك بسبب انتهاء مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.