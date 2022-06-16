الكونجرس يوافق على قانون لرعاية الجنود الأمريكيين المصابين بحروق فى العراق وأفغانستان

وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على تشريع يوسع من نطاق الرعاية الصحية والمزايا التى يتلقاها الجنود السابقون الذين تعرضوا لحروق أو مواد سامة خلال خدمتهم فى العراق وأفغانستان.
وأرسل مجلس الشيوخ التشريع إلى مجلس النواب للموافقة النهائية قبل إرساله للرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ليصبح قانونا.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/.
من ناحية أخرى، كشفت خلية الإعلام الأمنى العراقى، تفاصيل جديدة لمقتل قيادات من "داعش" بوادى الثرثار فى صلاح الدين، مؤكدة أن من بينهم ما يسمى بـ"والى دجلة".
وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم /الخميس/ - إن هناك قاعدة بيانات متكاملة عن أسماء وكنى وعمل القيادات الإرهابية وعناصرها، حيث تسعى الاجهزة الأمنية المختصة لتحديد هذه العناصر الإجرامية ومعرفة مصيرها.
وأضافت أن الجهات المعنية عملت على فحص جثث القتلى فى العملية النوعية التى أشرفت عليها قيادة العمليات المشتركة، و نفذتها قيادة عمليات صلاح الدين .
يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة العراقية قتل 8 إرهابيين في غارة جوية استهدفت وادى الثرثار غربى محافظة صلاح الدين.
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