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الكرملين: بوتين لن يعلن التعبئة العامة فى خطابه المقرر غدا الجمعة

الخميس، 16 يونيو 2022 07:29 م
الكرملين: بوتين لن يعلن التعبئة العامة فى خطابه المقرر غدا الجمعة بوتين
كتب أحمد عرفة

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قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يعلن التعبئة العامة في خطابه المقرر غدا الجمعة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، عن قصف وسط المدينة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

ووبحسب موقع "روسيا اليوم"، تعرض وسط مدينة دونيتسك مرة أخرى لقصف من القوات الأوكرانية، حيث استهدف منطقة المتجر المركزي في المدينة، الواقع في شارع لاغوتينكو المبنى رقم 13، وأفادت الأنباء الواردة بوقوع ضحايا، وتضرر ثلاث سيارات، وتحطم نوافذ المباني المحيطة، وتجري الآن عمليات تحديد ملابسات القصف.

بالإضافة إلى ذلك، فقد انفجرت إحدى الذخائر في جزء آخر من المدينة في شارع أورالسكايا، بالقرب من المدرسة رقم 82، ما ألحق أضرارا بسيارة خاصة، وفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، لكن مالك السيارة لم يكن في مكان الحادث، ولم يصب بأذى.


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