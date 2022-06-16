اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 334 شابا واستخراج 320 شهادة قياس مستوى المهارة ببورسعيد

الخميس، 16 يونيو 2022 10:15 ص
القوى العاملة: تعيين 334 شابا واستخراج 320 شهادة قياس مستوى المهارة ببورسعيد وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 334 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" ، منهم 4 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية  746 شاباً منهم 26  "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 320 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.
 
وأضاف الوزير،  أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 48 شكوى ، تم تسوية 2 شكوي، وحفظ 6 منها، وإحالة 8 شكاوى للمحكمة العمالية،     وشكوتين لجهات أخرى ، ومازالت 30  شكوى تحت البحث والدراسة  ، كما قامت المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية إجتماعياً وصحياً ، بصرف 14 منحة مولود جديد بإجمالى 29 ألف جنيه ، و4 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 8000 جنيه ، ومنحتي وفاة عاملين بإجمالى 20 ألف جنيه ، فضلاً عن صرف 27 ألف جنيه رعاية صحية لـ 6 عمال .
 
 وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر مايو الماضى- إلى أن  المديرية  قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 512 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 3436 عامل ، أسفر عن تحرير 60 محضرا عمالياً ، وعقد ندوتين توعية استفاد منها 65 عاملا ، وبحث 4 شكاوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 10 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 117 عاملا  .
 
أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بتنفيذ 2 دورة تدريبية صباحية ومسائية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات ، وبدء دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ 10 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ". 
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة ببورسعيد

العمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالى



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