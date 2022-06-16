اليوم السابع
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القومى لبحوث المياه يستقبل وفدا من وزارة الرى الأردنية لتبادل الخبرات

الخميس، 16 يونيو 2022 12:54 م
القومى لبحوث المياه يستقبل وفدا من وزارة الرى الأردنية لتبادل الخبرات وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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استقبل المركز القومى لبحوث المياه وفدا من وزارة المياه والرى الأردنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، وذلك لتبادل الخبرات بين البلدين وتنفيذ لبنود البرنامج التنفيذي لمذكرةالتفاهم بين البلدين .
 
واستقبلت الدكتور سلوى أبو العلا نائب رئيس المركز، الوفد الأردني بالمعامل المركزية لعقد الاجتماع الرابع للجنة الأردنية المصرية للمواردالمائية، واستعراض أنشطة وإمكانيات المركز البحثية ومجهودات الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه ، واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تلى ذلك قيام الوفد بزيارة المعامل المركزية للرصد البيئي للاطلاع على أهم الأجهزة العلمية والإمكانيات المتاحة في مجال تحليلالمياه.
 
كما تم استعراض التجربة البحثية التى تم تنفيذها من خلال معهد بحوث صيانة القنوات المائية والمتمثلة فى تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى ، والتى تم تجربتها للإستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة، حيث تعتمد على طريقة التهوية المباشرة والتى تتميز بإنخفاض تكاليف معالجة مياهالصرف الصحى واستخدام الحمأة الناتجة فى انتاج الغاز الحيوى والسماد العضوى، كما تم مشاهدة نتائج استخدام الأسمدة العضوية الناتجة من المعالجة في الزراعة وتأثير السماد على النبات بنماذج نظم الرى الحديث، حيث تم استعراض الأبحاث الحقلية التي يقوم بهامعهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى فى مجال قياس كفاءة استخدام مياه الري تحت نظم الرى المختلفة . 
 
وأبدى الحضور إعجابهم بما يمتلكه المركز من خبرات وطاقة علمية فذة والتي تساهم في دعم قطاع الموارد المائية في جمهورية مصرالعربية.
 
وتوجه الوفد الاردنى إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث كان في استقبالهم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة والدكتور رفعت عبد الوهاب استشاري الشركة القابضة ، لاستعراض التجربة المصرية فى إدارة مياه الشرب والصرف الصحى، وتبادلالخبرات فى مجال تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها.
 
 

الرى

القومى للمياه

الصرف الصحى

الاردن



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