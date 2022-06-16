القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا فى ريف جرابلس شمالى حلب

وكالات

نفذت القوات الأمريكية إنزالا جويا في ريف جرابلس شمالي حلب على الحدود مع تركيا، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون العملية تستهدف قيادات من تنظيمات إرهابية.

طائرات هليكوبتر أمريكية انطلقت من قاعدة لافارج (خراب عشك) بريف منطقة صرين التي تقع تحت سيطرة "قسد" اتجهت إلى جرابلس التي تقع تحت سيطرة فصائل سورية موالية لتركيا، ووصلت قرية الأحيمر بريف جرابلس".

وأضاف مراسل "سمع أصوات اشتباكات في قرية الأحيمر بين مجموعة مسلحة وقوات التحالف الدولي بعد هبوط مروحتين أمريكيتين على أطراف القرية، من المرجح أن تكون عملية استهداف لقيادات من "داعش" أو "القاعدة" مطلوبين على اللوائح الأمريكية للإرهاب".

ولفت إلى أن الأنباء أفادت بفشل العملية وهروب القيادي المستهدف بعملية الإنزال".