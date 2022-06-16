جاء ذلك خلال استقباله فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وأكد "الساعدى" أن مصر وليبيا لديهما إمكانيات اقتصادية قوية، لخلق سوق عربية تنافس السوق العالمية ويحتذى بها في المحافل الدولية.