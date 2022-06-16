القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من الهيرويين فى العياط بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص فى الجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لسهولة التنقل والترويج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.