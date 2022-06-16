"القابضة للمطارات" تنظم ندوة حول الأمن السيبرانى وتجري تجربة لهجوم إلكترونى

كتبت رحاب نبيل

نظمت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران ندوة حول (الأمن السيبراني والتأمين المعلوماتى) بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

كما حضر الندوة الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكابتن إيهاب محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمهندس هشام السعيد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، وعدد كبير من العناصر الفنية المسئولة عن التأمين المعلوماتي في شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وممثلي شركة Palo Alto أحدي أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

وجاءت الندوة بهدف نشر الوعي عن الأمن السيبراني وعملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية والتي تهدف عادة إلي الوصول إلي المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها بغرض الاستيلاء علي المال أو المعلومات أو تنفيذ عمليات تخريبية.

وقال المهندس محمد سعيد محروس، بأن الشركة القابضة تولي أهمية خاصة لتطوير المنظومة الأمنية لتأمين المطارات المصرية والأنظمة الملاحية سواء من خلال شراء المعدات الأمنية للكشف علي الركاب والحقائب، وتطوير نظام كاميرات المراقبة والمراجعة المستمرة لجميع الإجراءات الأمنية المطبقة في جميع مراحل السفر والوصول، وإجراءات تأمين الركاب والحقائب وغيرها مما ينعكس ايجابياً علي انطباعات اللجان الدولية للإجراءات الأمنية، كما تولي أهمية خاصة للتأمين المعلوماتي ومكافحة التهديدات السيبرانية باعتبار أن كلا من الامن السيبراني والهجمات السيبرانية نشاطان عابران للحدود، وتقوم الشركة القابضة بتحديث منظومتها الامنية للحماية من تلك الهجمات التي قد تسبب الكثير من الخسائر منها ايقاف المطارات علي العمل أو الهجمات علي شاشات العرض الخاصة بعمليات الطيران وغيرها.

وصرح المهندس هشام السعيد، بأن أهمية هذه الندوة التي استضافتها شركة تكنولوجيا معلومات الطيران ترجع إلى زيادة نسبة الهجمات السيبرانية في السنوات الاخيرة في قطاع الطيران علي مستوي العالم كونه يعد هدف جذاب حيث يشمل مجموعة بيانات كبيرة.

وأضاف أن الندوة شملت عرض تقديمي للتعريف بمفاهيم الأمن السيبراني وأنواع الهجمات الإلكترونية وأشهر الهجمات الإلكترونية التي تمت في العالم وتداعياتها الأمنية والاقتصادية علي الدول التي تم الهجوم عليها مع توضيح خارطة طريق لوضع منظومات متكاملة لتأمين المعلومات في المنشآت الحيوية في نطاق الشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة، وقدمت شركة Palo Alto العالمية عرض تقديمي عن منتجات الشركة ودورها في تحقيق التأمين الكامل للمنشأت الحيوية مع سابقة أعمالها علي مستوي مصر والعالم في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء تجربة عملية لاختراق الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر بالتعاون مع المقر الرئيسي لشركة Palo Alto بالولايات المتحدة الأمريكية.