وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن "قوة أمنية مشتركة تمكنت بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش خلال العمليات الأمنية التي شنتها في مناطق حاوي العظيم وشمال المقدادية وحوض نهر ديالى في شرقي العاصمة العراقية بغداد من العثور على 7 أوكار تابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن القوة الأمنية تمكنت أيضا من العثور على عبوتين ناسفتين وحزام ناسف وبندقية و5 مخازن عتاد وعدد 3 دراجات نارية، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع هذه المواد المضبوطة وفق الإجراءات القياسية بدون وقوع أي حوادث تذكر.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالى، بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش، لتعقب فلول داعش الإرهابي في البلاد.