الصين تدعو إلى استعادة السلام فى أوكرانيا لحماية النساء والأطفال

أ.ش.أ

دعا نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينج، الاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف لإجراء محادثات بين الأطراف المعنية في الصراع الروسي الأوكراني وتسهيل استعادة السلام، من أجل حماية النساء والأطفال.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الخميس عن داي بينج قوله أمس خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن أن تحقيق السلام هو أفضل حماية للمرأة.

وأضاف :" ندعم الأمم المتحدة في تنسيق الإجراءات مع الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة لضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين الأوكرانيين، بمن فيهم النساء والأطفال، لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاتجار بالبشر، وهي الاستغلال الجنسي والاعتداء على النساء والأطفال اللاجئين".

ودعا المجتمع الدولي إلى "الالتزام بالاتجاه الأساسي للتسوية السياسية والعمل على القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وتكثيف الجهود لتعزيز السلام".

وشدد داي على أن النهوض بقضية المرأة لا ينفصل عن البيئة السياسية المستقرة، كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى إلى إعطاء الأولوية للتنمية ومساعدة المزيد من النساء على "تحقيق الاستقلال الاقتصادي".