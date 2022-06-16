اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 03:35 م
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الصومال يتسلم معدات عسكرية من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 16 يونيو 2022 02:06 م
الصومال يتسلم معدات عسكرية من الاتحاد الأوروبى الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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تسلمت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الخميس، معدات عسكرية مقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات القوات المسلحة الصومالية.
 
وقال قائد قوات المشاة الأرضية الصومالية اللواء محمد تهليل بيحي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن المعدات لها أهمية خاصة لعمليات القوة، مشيرا إلى أن نجاح الجيش يرجع في جزء منه إلى استخدام لمعدات العسكرية الحديثة .
 
بدوره أعرب مدير عام وزارة الدفاع الصومالية حسن محمد سعيد سمتر عن تقديره للاتحاد الأوروبي على تدريب القوة وتجهيزها القوات المسلحة.

وزارة الدفاع الصومالية

الصومال

الاتحاد الأوروبي

معدات عسكرية



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