الصومال يتسلم معدات عسكرية من الاتحاد الأوروبى

أ.ش.أ

تسلمت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الخميس، معدات عسكرية مقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات القوات المسلحة الصومالية.

وقال قائد قوات المشاة الأرضية الصومالية اللواء محمد تهليل بيحي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن المعدات لها أهمية خاصة لعمليات القوة، مشيرا إلى أن نجاح الجيش يرجع في جزء منه إلى استخدام لمعدات العسكرية الحديثة .

بدوره أعرب مدير عام وزارة الدفاع الصومالية حسن محمد سعيد سمتر عن تقديره للاتحاد الأوروبي على تدريب القوة وتجهيزها القوات المسلحة.