السيطرة على حريق نشب بحوش بدار السلام سوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة دون حدوث خسائر في الأرواح وتبين أن سبب الحريق قيام طفل بإشعال النيران في كمية من القش.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج يفيد بنشوب حريق بحوش وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع إنتشاره والوصول إلى المنازل المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب الحريق بحوش ملك المدعو محمد ا م ا 75 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وبسؤاله قرر بأنه أثناء قيام الطفل مصطفي ا ه ع 11 سنة ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بكمية من القش تطاير شرر مما نتج عنه نشوب الحريق وإتهمه بالإهمال وأضاف بإحتراق كمية من البوص والغلال ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال الطفل المذكور أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات وأضاف حدوث ذلك دون قصد منه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.