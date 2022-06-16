السفارة السعودية فى لندن: الإعفاء الإلكترونى لا يضمن دخول أراضى المملكة المتحدة

وكشفت السفارة أنه حتى وإن تمت الموافقة على الإعفاء الإلكتروني، فإنه لا يضمن دخول المملكة المتحدة لمن تم رفض منحهم التأشيرة في وقت سابق، أو من كانت لهم سوابق جنائية أدت إلى مغادرتهم أراضي المملكة المتحدة بطلب من السلطات فيها، أو لمن تجاوزت مدة بقائهم الفترة المسموح لهم فيها خلال زيارتهم السابقة لبريطانيا.