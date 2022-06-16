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السفارة السعودية فى لندن: الإعفاء الإلكترونى لا يضمن دخول أراضى المملكة المتحدة

الخميس، 16 يونيو 2022 08:20 م
السفارة السعودية فى لندن: الإعفاء الإلكترونى لا يضمن دخول أراضى المملكة المتحدة السفارة السعودية
كتب محمد جمال

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نبهت السفارة السعودية في لندن، المواطنين الراغبين بالحصول على الإعفاء الإلكتروني (E-visa waiver) لدخول المملكة المتحدة، إلى أنه حتى في حال الموافقة عليه فإنه لا يعد ضامناً لدخول أراضيها لعدة حالات، بحسب صحيفة "عكاظ".

وكشفت السفارة أنه حتى وإن تمت الموافقة على الإعفاء الإلكتروني، فإنه لا يضمن دخول المملكة المتحدة لمن تم رفض منحهم التأشيرة في وقت سابق، أو من كانت لهم سوابق جنائية أدت إلى مغادرتهم أراضي المملكة المتحدة بطلب من السلطات فيها، أو لمن تجاوزت مدة بقائهم الفترة المسموح لهم فيها خلال زيارتهم السابقة لبريطانيا.

ونصحت السفارة السعودية في لندن، بشدّة، من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية لتفادي أية معوقات عند وصولهم، داعية إلى التواصل معها في حالات الطوارئ لا سمح الله على هاتف شؤون السعوديين من خلال الرقم (00447799519495).

 


السعودية

لندن

بريطانيا

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