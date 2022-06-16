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السعودية: السجن والغرامة عقوبة إساءة معاملة كبار السن

الخميس، 16 يونيو 2022 11:15 ص
السعودية: السجن والغرامة عقوبة إساءة معاملة كبار السن كبار السن
إيمان حنا

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أكدت النيابة العامة بالسعودية، أن النظام حدد عقوبات من يخالف نظام حقوق كبير السن ورعايته بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
 
وأكدت أن المملكة أولت كبير السن حماية فائقة وعناية مخصصة، وأقرت في هذا الباب «نظام حقوق كبير السن ورعايته» الذي يحوكم إجراءات التعامل مع هذه الفئة الغالية من المجتمع. وفق"سبق".
 
وأوضحت النيابة العامة ، أن المادة الثالثة من النظام كفلت لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.
 
وأشارت النيابة إلى أن النظام في المادة الـ15، شدد على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، ويحظر الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كما تُحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

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كبار السن

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