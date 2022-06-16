اليوم السابع
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الرى تنظم ندوة للمزارعين بالمحلة الكبرى عن الرى الذكى

الخميس، 16 يونيو 2022 12:48 م
الرى تنظم ندوة للمزارعين بالمحلة الكبرى عن الرى الذكى ندوة للمزارعين بالمحلة الكبرى عن الرى الذكى
كتبت أسماء نصار

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نظمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة للتوعية والتعريف بالرى الذكى للمزارعين والفنيين بالمحلة الكبرى، فى ضوء تجارب الرى الذكى التى ينفذها قطاع التخطيط بالوزارة بالتعاون مع منظمة الفاو.
 
أوضحت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، تطور طرق الرى فى مصر وأنظمة الرى الذكى والفوائد المتوقعة من استخدامها.
 
من جانبه تحدث الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، حول فوائد الرى الحديث ومدى التقدم المتحقق فى نشر الرى بالتنقيط، والعائد المتحقق فى توفير المياه وترشيد استخدام الأسمدة بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية.
 
كما تحدث ممثلو قطاع التطوير والتوجيه المائى وممثلو قطاع التخطيط عن التجارب الفعلية فى العديد من المحافظات بحضور الشركة المنفذة، والتى قدمت عرضا بإمكانيات النظام وما يقدمه للمزارع.
 
وفى ختام الندوة تم تنظيم زيارة للموقع وشرح طريقة عمل أنظمة الرى الذكى على الطبيعة.

الرى

الرى الذكى

المحلة الكبرى

الفاو



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