الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد اجتماعات البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد الخميس، 16 يونيو 2022 10:08 ص الرئيس السيسى كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. العاصمة الإدارية البنك الافريقي البنك الافريقي للتصدير والاستيراد الرئيس السيسي الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتصل هاتفيا بولى عهد الكويت للاطمئنان على صحته الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:55 م الشباب المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية يشكرون الرئيس السيسى الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:27 م الرئيس السيسى: نمضى بخطى ثابتة على طريق التنمية.. غدا فى اليوم السابع الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:06 م الرئيس السيسى وملك البحرين يبحثان هاتفيًا التعاون الثنائى بين البلدين الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:56 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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