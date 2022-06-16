اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد اجتماعات البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد

الخميس، 16 يونيو 2022 10:08 ص
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد اجتماعات البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

 

 


العاصمة الإدارية

البنك الافريقي

البنك الافريقي للتصدير والاستيراد

الرئيس السيسي



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