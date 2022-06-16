اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 07:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى لـ"مجتمع المال": أفريقيا أمانة فى رقبتكم.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 16 يونيو 2022 07:00 م
الرئيس السيسى لـ"مجتمع المال": أفريقيا أمانة فى رقبتكم.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى لـ"مجتمع المال": أفريقيا أمانة فى رقبتكم.. الرئيس يخاطب ضمير العالم بتحديات تواجه القارة السمراء خلال افتتاح اجتماعات البنك الأفريقى  للتصدير والاستيراد.. ويؤكد: أفريقيا لن تعبر نحو مستقبل أفضل إلا بالتكامل وتجاوز الخلافات.. الرئيس: فى استقرار يبقى فى أمل.. مفيش استقرار يبقى مفيش أمل.. لو ربنا إدانى مش هخلى دولة بدون ما أساعدها.. ومصر احتاجت 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية خلال 7 سنوات.
 
اقرأ فى العدد أيضا..
 

- تصميم منظومة إلكترونية لتلقى مشكلات المستثمرين.. مساعد أول رئيس الوزراء: نتعامل بشكل فورى مع المعوقات التى تعترض المستثمرين

 

- أكرم القصاص يكتب: أحلام مصر وأفريقيا فى التنمية والتقدم

- إنشاء من 12 لـ14 سوق جملة.. وداعا عشوائية 
"التجارة الداخلية" إنشاء مناطق ومراكز تجارية فى 11 محافظة باستثمارات 50 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل.. إطلاق بورصة سلعية

- العسكريون الليبيون يرفعون شعار "ليبيا أولا".. رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية يصلان إلى القاهرة لدعم أعمال لجنة "5+5 " فى ثانى أيامها.. "الناظورى" و"الحداد" حريصان على إنجاح المسار العسكرى.. والدولة المصرية حريصة على استعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية
 

- "القومى للمرأة" يجوب القرى بتنفيذ الأنشطة.. الارتقاء بجودة حياة المواطن ركيزة "تنمية الأسرة".. استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات ومشروع الشمول المالى ونشاط الادخار والإقراض الرقمى

 
- البنك الأفريقى للتصدير يشيد بالطفرة الاقتصادية فى مصر: أفريقيا قادرة
 
p
 

 


اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

اخبار السيسي

أخبار عاجلة





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة