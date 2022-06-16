"الدليفرى الحر".. "عماد" اشترى دراجة نارية بالقسيط لتوصيل الطلبات.. فيديو

فريق المحافظات

فكرة خارج الصندوق هى ما فعلها شاب من محافظة المنوفية ليتمكن من كسب لقمة العيش له ولأسرته، ليجهز دراجته النارية والتى اشتراها بالتقسيط ويحولها إلى دليفرى حر يقوم بنقل الطلبات لكل من يريد، فى فكرة خارج الصندوق ومن أجل العمل الحلال.







وقال عماد عيسى، الأربعينى العمر، تولدت لدى الفكرة لضرورة السعى على الرزق، وعدم القدرة على الاتحاق بأى وظيفة، فقمت بشراء الدراجة النارية بالتقسيط وبمعاونة الأصدقاء حتى أتمكن من شراؤها، وقمت بعمل بوضع الأرقام على صفحات التواصل الاجتماعى من أجل الدعاية ولتعريف المواطنين بما أقوم به من خدمات.



وأضاف عيسى، أنه ينقل أى شىء وينفذ أى طلب سواء من شراء لخضار أو لحوم أو دجاج أو غيرها من المشتريات للمواطنين، ويقوم بتوصيلها لهم مقابل رسوم خدمة التوصيل والانتقال، والتى لا تتخطى 10 حنيهات، لافتا إلى أنها تعتبر أقل بكثير من تعب سيدة المنزل فى النزول إلى السوق لشراء المستلزمات التى تحتاجها.





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