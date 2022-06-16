الدفاع الروسية: تفشى فيروس حمى الضنك فى كوبا متعمد

كتب محمد جمال

كشف قائد قوات الدفاع البيولوجي الروسية، إيجور كيريلوف، أن تفشى "حمى الضنك" فى كوبا في السبعينيات كان "متعمدا"، وعبر "البعوض الزاعج" وهو نفس المرض الذى أجريت عليه البحوث بأوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف: "قد نسمع من وقت لآخر عن استخدام المبيدات الحشرية خلال حرب فيتنام، ولكن هناك تكتم تام على تاريخ تفشي الأمراض التي تم نشرها بصورة متعمدة في كوبا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. حقيقة استخدام البعوض الزاعج كسلاح بيولوجي ناقل للعدوى، تم إثباتها في دعوى جماعية تقدم بها مواطنون كوبيون ضد حكومة الولايات المتحدة للنظر فيها من قبل الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية" وهو نفس النوع الذي تعاملت معه الإدارة العسكرية الأمريكية في أبحاثها في أوكرانيا.

وأشار إلى أن أعداد المصابين بلغت 345 ألف شخص، توفي منهم 158.

وأضاف: "لقد تم اختيار توقيت الهجوم الفيروسي بعناية، في نهاية شهر يناير، وذلك لمراعاة الخصائص البيولوجية لدورة حياة البعوض الناقل، وهو توقيت مناسب تماما للتطور اللاحق لعملية الوباء.