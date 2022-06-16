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الدفاع الروسية: إسقاط "سو-25" أوكرانية و7 طائرات بدون طيار خلال يوم

الخميس، 16 يونيو 2022 10:51 ص
الدفاع الروسية: إسقاط "سو-25" أوكرانية و7 طائرات بدون طيار خلال يوم الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش الروسي أن دفاعاته الجوية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، إضافة إلى 7 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من البلاد، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكانت قد أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أن الاجتماع المرتقب بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، ورئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراجي، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيكون "اجتماعا تاريخيا".

وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، "لست متأكدة أنه ستكون هناك إعلانات مشرقة بعد الاجتماع ولكن بغض النظر عن الكيفية التي سينتهي بها، سيكون اجتماعا تاريخيا حيث جاء ثلاثة زعماء أوروبيون إلى أوكرانيا في خضم حرب شاملة، في إشارة عظيمة تقوي أوكرانيا وأوروبا".

 


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