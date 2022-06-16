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الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة

الخميس، 16 يونيو 2022 11:47 ص
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة بدرية طلبة
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.
 
 
 
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
وكانت الفنانة بدرية طلبة قد كتبت منشورا أمس عبر فيس بوك تقول فيه إن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة اختطاف بالتخدير قبل أن تعود وتحذف المنشور.

التواصل الاجتماعى

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اختطاف ابنة شقيق بدرية طلبة



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