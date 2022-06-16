الحبس سنة مع الشغل لمتهم بترويج المواد المخدرة فى حلوان

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء شوقي، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة لحيازته حشيش وتغريمه 10 آلاف جنيه، كما قضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وغرامة 100 جنيه، لحيازته سلاح أبيض ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم شرطة حلوان أحرز بقصد الترويج جوهر الحشيش المخدر، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (كتر) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون المباحث بقسم حلوان، بأنه دلت تحرياته على قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقل إلى محل تواجده وأبصره ممسكا بيده سلاح أبيض ( کتر)، وبيده قطعة لجوهر الحشيش المخدر فتوجه صوبه، وتمكن من ضبطه وتلك القطعة والسلاح وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها قطعتان بني اللون لجوهر الحشيش المخدر، وكذا مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للقطع المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول التسهيل اتصالات بعملاته من المتعاطين والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته.