وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الصرفند وصيدا جنوبي العاصمة بيروت ألقت القبض على 34 شخصا من الجنسية السورية (بينهم نساء وأطفال) ولبنانيين، لقيامهم بالتحضيرات اللازمة للهجرة عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.



وأوضح أن التحقيقات الأولية اظهرت أن من بين المتهمين عصابة مؤلفة من ستة سوريين تعمل على تهريب اشخاص الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية.