اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 03:52 م
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الجيش الروسى وقوات لوجانسك يباشران تطهير المنطقة الصناعية فى سيفيرودونيتسك

الخميس، 16 يونيو 2022 03:25 م
الجيش الروسى وقوات لوجانسك يباشران تطهير المنطقة الصناعية فى سيفيرودونيتسك أوكرانيا
وكالات

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تمركزت مجموعات من قوات لوجانسك الشعبية ومن الجيش الروسي، في المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك، بما في ذلك بالقرب من مصنع آزوت للكيماويات، حيث يقبع مسلحون أوكرانيون.

وقال أحد ضباط قوات لوجانسك المقدم أندريه ماروتشك: "قامت قواتنا مع بعض الوحدات الروسية، بالتمركز في المنطقة الصناعية، وبدأت بتنفيذ عملية خاصة. وهذا يعني أننا بدأنا بالفعل في التحرك ببطء على طول المنطقة الصناعية وتطهير هذه المنطقة".

من جانبه أجاب المتحدث الرسمي باسم قوات لوجانسك إيفان فيليبونينكو، على سؤال حول وجود عناصر من قواته في منطقة مصنع أزوت: "هناك فصائل من القوات الشعبية ومن القوات الحليفة ممثلة بفوج "أحمد" (فوج القوات الخاصة الحامل لاسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف) وهي تمارس تطهير المنطقة".

استمرت المعارك من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك منذ بداية شهر مايو. وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو الأسبوع الماضي عن التحرير الكامل للمناطق السكنية في المدينة.

ولا تزال القوات الأوكرانية متحصنة في منطقة المجمع الكيميائي. ووفقا لمعطيات وزارة الدفاع الروسية، يحتجز المسلحون معهم حوالي مئة من المدنيين.

 

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