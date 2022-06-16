التنمية المحلية توجه بتكثيف الحملات على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم

كتب على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ منظومة الخبز ، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابق للمواصفات بجميع المحافظات، بالإضافة إلى دراسة المناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها، ودراسة الطلبات المقدمة فى هذه المناطق بالتنسيق مع مديريات التموين.

كما وجهت الوزارة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المخابز، والتأكد من وضع لوحة إرشادية تحتوى على أرقام المسئولين فى مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين فى الإبلاغ عن أى مخالفات ومساعدة الجهات المسئولة فى رصد المخالفات، والتعامل معها بكل حزم، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات بما يضمن رفع جودة الخبز وضبط منظومة الأداء وانتظام عمل المخابز بالمراكز والمدن والقرى والأحياء.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن الدولة تقوم بتحصيل غرامات على المخابز المخالفة وإعداد تقارير دورية بشأنها مؤكداً ان تطبيق هذه الاجراءات بالمحافظات أثمر عن توقيع غرامات على عدد من المخابز المخالفة بالمحافظات بمبلغ 3 مليارات جنيه، حيث تم تحصيل مبلغ 1.6 مليار جنيه منها وجارى تحصيل باقى المبلغ وهو 1.4 مليار جنيه، مؤكدًا متابعة الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تذليل أى معوقات خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للمخابز خاصة استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للحفر وإعادة الشئ لأصله ، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الذى وقعته الوزارة مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية، مشدداً على المحافظات بالإسراع فى استخراج التصاريح اللازمة، والتنسيق مع اللجنة الثلاثية فى كل محافظة والتى تضم ممثلى الوزارات الثلاثة لتجهيز كل المتطلبات اللازمة ومتابعتها ميدانياً ضماناً للالتزام بالتوقيتات المحددة لإدخال الغاز الطبيعى لجميع المخابز فى كافة المحافظات، مشيراً إلى أنه تم استخراج تراخيص الحفر اللازمة لـ 4485 مخبزاً فى المرحلة العاجلة للبروتوكول، وتم التشغيل الفعلى لـ3156 مخبزاً تعمل فعلياً بالغاز الطبيعى.