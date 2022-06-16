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التعليم: ظهور نتائج محجوبة لطلاب بالثانوى العام تعنى الغياب عن الامتحان

الخميس، 16 يونيو 2022 11:57 ص
التعليم: ظهور نتائج محجوبة لطلاب بالثانوى العام تعنى الغياب عن الامتحان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل حجب نتائج طلاب بالصف الأول الثانوي العام والثانى الثانوى العام، موضحة أنه تحجب نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في حالة حصول الطالب على «-6» سواء مادة أو أكثر وتعني أن الطالب غائب ولم يسجل في لجنة سير الامتحانات أو حدثت له مشكلة ولم يحرر محضرا، أو أن الطالب رفع الامتحان بنجاح ولم يصل الامتحان للجنة المنصة الإلكترونية.
 
فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب تأخر بعض المدارس فى إعلان نتائج الطلاب، قائلة: هناك بعض المدارس تقوم بتعديل النتائج بسبب أن نسب النجاح وخاصة فى الامتحان الإلكترونى ضعيفة، مشيرة إلى أنه يتم إعادة النظر فى درجات الطلاب فى الامتحان الورقى المقالى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: أعلنت انتهاء أعمال التصحيح الإلكترونى لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التى تمت خلال شهر مايو الماضى من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة الطلاب واتباع الارشادات والتعليمات المعلنة فى هذا الشأن من خلال الموقع المخصص لذلك.
 
وتابعت الوزارة : قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية المشار إليها مع درجات الامتحان المقالى بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب فى جميع المواد.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي الجارى بالمدارس فور الانتهاء من إعدادها.

التربية والتعليم

امتحانات الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة الامتحانات الإلكترونية

نتيجة الصف الاول الثانوي 2022

نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022

نتيجة الامتحان الإلكترونى

اليوم السابع بلس



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