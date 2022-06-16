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التعليم: توفير زائرة صحية بلجان امتحانات الثانوية العامة وغرف للعزل

الخميس، 16 يونيو 2022 01:00 ص
التعليم: توفير زائرة صحية بلجان امتحانات الثانوية العامة وغرف للعزل طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم توفير زائرة صحية بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022، إضافة إلى غرف للعزل، مضيفة أن أى طالب يتعرض لمشكلة صحية تتطلب تأجيل الامتحان سوف يتم تأجيل الامتحان وفق التقرير الطبى، لافتة إلى أنه سيتم أيضا توفير سيارات إسعاف أمام اللجان الامتحانية، حيث تم التنسيق مع المديريات الصحية فى المحافظات المختلفة.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 3 يوليو 2022 اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا، والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
 
ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية، و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

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